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Шоу-бизнес

Наталья Могилевская рассмешила «макияжем к лицу»

16:01 8 февраля 2021
Наталья Могилевская

Украинская певица Наталья Могилевская, ранее до неузнаваемости изменившая образ, опубликовала шуточный снимок, на котором ее «изображает» игрушечный медведь. Фото артистка опубликовала в своем Instagram.

«Лень сегодня мне было краситься», — подписала фото Наталья Могилевская. На снимке игрушечный медведь, одетый в женские сапоги, лежит на диване.

Фото быстро собрало тысячи лайков, подписчики отреагировали восхищенными комментариями по поводу «макияжа к лицу»: «А вам идет. Какие ножки», «Сапоги супер!», «Прикольно придумано».

Ранее сообщалось, что Наталья Могилевская предпочитает не завтракать и назвала полезные альтернативы традиционным утренним блюдам.

Напомним, Могилевская поделилась с подписчиками рецептом возвращения в форму после праздников, но ее уличили в грубом нарушении режима похудения.

Фото из Instagram Натальи Могилевской

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