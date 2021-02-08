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Шоу-бизнес

"Своего рода медитация": известная украинская телеведущая призналась в странном "хобби"

17:53 8 февраля 2021
Лидия Таран

Вернувшаяся к любимой работе после перенесенного коронавирусного заболевания телеведущая Лидия Таран призналась в необычном, но актуальном хобби.

Согласно посту знаменитости в Instagram, она любит чистить автомобиль от снега.

По мнению Таран, процесс напоминает ей медитацию.

«Это — как лепить снеговика, только для взрослых, своего рода медитация. Но за полдня разгребать машину трижды, причем так, вроде предыдущих раз и не было», — передала Таран свои эмоции, задав вопрос своим фолловерам, как со снегом у них.

В ответ ей уже сообщили, что в Ривном и Каменском заметает, а на Закарпатье — идет дождь.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко объяснила накрывшие Украину снегопады мощным циклоном. По ее прогнозу, в Киев мороз продлится как минимум две ближайшие недели.

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