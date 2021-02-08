"Иногда сплю с собаками": Кристина Асмус показала своего любимца, который совсем не умеет лаять

Актриса Кристина Асмус призналась, что иногда спит с любимыми… собаками. В своем Instagram она похвалилась фото хвостатого любимца — басенджи Брюса.

По словам Кристины, это особая, нелающая порода, которая к тому же порадует аллергиков.

«Басенджи не лают. Вообще. Могут иногда урчать или скулить, когда нервничают. Они без запаха и гипоаллергенны. А еще он постоянно умывается, как кошка. Но делает это так громко, что моментально просыпаешься», — восхитилась своим псом девушка.

По данным ресурса Starhit, бассенджи Брюса Кристине подарил ее бывший супруг — Гарик Харламов. До этого в семье уже жил американский той-фокстерьер Патрик, однако именно Брюс сразу стал любимцем обоих супругов. Так, Харламов любил говорить, что Брюс очень похож на него самого.

Супруги развелись летом 2020 года, прожив вместе 8 лет.



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