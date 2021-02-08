"Шалунья" Тодоренко решила удивить новым образом, но нарвалась на критику

Телеведущая Регина Тодоренко продемонстрировала в Instagram новый образ, главным в котором стали… розовые волосы.

В дополнение Регина одела черное прозрачное платье, а на розовую голову — черную шляпку.

«Не ожидала от себя такой шалости. Но как же это весело и увлекательно наблюдать за собой в новом образе», — призналась она.

Перемены в облике любимицы привели фанатов в восторг, а хейтеров довели до бешенства.

Напомним, ранее фолловеры попеняли паре Тодоренко-Тополова, мол, они стали морщинистыми.

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