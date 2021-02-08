Фильмы Netflix собрали рекордное число номинаций на премию "Выбор критиков"

В понедельник, 8 февраля, в США были объявлены номинанты на ежегодную престижную кинопремию «Выбор критиков» — Critics' Choice Movie Awards (CCMA). Она будет вручаться уже в 26-й раз. Церемония состоится 7 марта. Из-за пандемии коронавируса награждать победителей будут в онлайн-формате. Все лауреаты смогут выйти в эфир из того места, где они будут находиться в день проведения церемонии.

А пока американские СМИ активно обсуждают список претендентов. Больше всех номинаций собрал фильм Дэвида Финчера «Манк», рассказывающий о сценаристе Германе Манкевиче, одном из создателей легендарной картины «Гражданин Кейн». На две номинации меньше в активе драмы «Минари», действие которой происходит в 80-х годах прошлого века в американском штате Арканзас, где поселилась семья иммигрантов из Кореи. Восемь номинаций собрал фильм «Ма Рейни: Мать блюза». Еще один фаворит — вестерн «Новости мира» с Томом Хэнксом — представлен в семи категориях.

Отмечается небывалый успех стриминговой компании Netflix. Созданные ею фильмы собрали в общей сложности 46 номинаций. При этом установлен рекорд — четыре картины Netflixпредставлены в главной категории «Лучший фильм». Это «Манк», «Пятеро одной крови», «Ма Рейни: Мать блюза» и «Суд над чикагской семеркой». Такого прежде не удавалось добиться ни одной киностудии.

Еще один рекорд принадлежит популярному актеру Чедвику Боузману. Он умер 28 августа 2020 года в возрасте 43 лет от рака толстой кишки. Чедвик скрывал от всех, что болен. Об этом знали только врачи. Он продолжал сниматься. И теперь получил две номинации посмертно за свои роли в фильмах «Ма Рейни: Мать блюза» и «Пятеро одной крови».

Представим претендентов на премию CCMA в основных категориях.

Лучший фильм

«Пятеро одной крови», «Манк», «Ма Рейни: Мать блюза», «Суд над чикагской семеркой», «Минари», «Новости мира», «Звук металла», «Перспективная девушка», «Одна ночь в Майами», «Земля кочевников»

Лучший режиссер

Аарон Соркин («Суд над чикагской семеркой»), Дэвид Финчер («Манк»), Спайк Ли («Пятеро одной крови»), Эмеральд Феннелл («Перспективная девушка»), Хлоя Чжао («Земля кочевников»), Реджина Кинг («Одна ночь в Майами»), Ли Айзек Чун («Минари»)

Лучший актер

Том Хэнкс («Новости мира»), Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»), Гэри Олдмен («Манк»), Делрой Линдо («Пятеро одной крови»), Риз Ахмед («Звук металла»), Энтони Хопкинс («Отец»), Бен Аффлек («Вне игры»), Стивен Ён («Минари»)

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Лучшая актриса

Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»), Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»), Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Кэри Маллиган, («Перспективная девушка»), Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холлидэя»), Зендая («Малкольм и Мари»), Сидни Фланиган («Никогда, редко, иногда, всегда»)

Лучший актер второго плана

Чедвик Боузман («Пятеро одной крови»), Саша Барон Коэн («Суд над чикагской семеркой»), Лесли Одом-младший («Одна ночь в Майами»), Билл Мюррей («Последняя капля»), Дэниел Калуя («Иуда и черный мессия»)

Лучшая актриса второго плана

Мария Бакалова («Борат 2»), Аманда Сейфрид («Манк»), Оливия Колман («Отец»), Гленн Клоуз («Деревенская элегия»), Эллен Берстин («Фрагменты женщины»), Юн Ё-джон («Минари»)

Лучший молодой актер или молодая актриса

Райдер Аллен («Палмер»), Алан Ким («Минари»), Талия Райдер («Никогда, редко, иногда, всегда»), Хелена Ценгел («Новости мира»), Ибрагима Гейе («Вся жизнь впереди»), Каойлинн Спрингэлл («Полночное небо»)

Лучший актерский ансамбль

«Пятеро одной крови», «Ма Рейни: Мать блюза», «Минари», «Одна ночь в Майами», «Суд над чикагской семеркой», «Иуда и черный мессия»

Лучшая комедия

«Борат 2», «Последняя капля», «Выпускной», «Зависнуть в Палм-Спрингс», «Король Статен-Айленда», «40-летняя версия»

Лучший иностранный фильм

«Еще по одной», «Вся жизнь впереди», «Минари», «Двое», «Плачущая женщина», «Коллектив».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, кто стал лауреатом премии Critics' Choice Super Awards, которая вручалась впервые. Ею были отмечены популярные у многих зрителей жанры — боевик, фантастика, ужасы, фэнтези.

На данный момент определены номинанты на престижную премию «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров США. Это позволяет сузить круг претендентов на главную кинонаграду — премию «Оскар». В числе фаворитов западные СМИ называют фильмы «Манк», «Минари», «Пятеро одной крови», «Земля кочевников», «Перспективная девушка», «Ма Рейни: Мать блюза», «Отец».

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