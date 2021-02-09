Радикальная перемена во внешности Киркорова впечатлила Полякову

Российский певец Филипп Киркоров продолжает экспериментировать с внешним обликом, удивляя своих поклонников и коллег по цеху. На днях исполнитель опубликовал свежее фото, на котором он с довольно короткой стрижкой и седыми волосами.

«Новый я. Седина в бороду, бес в… Ваши варианты?», — так артист подписал снимок.

Некоторым подписчикам новый лук артиста понравился, кто-то написал, что брюнетом Киркорову было лучше.

Композитор Игорь Крутой отреагировал на фото Киркорова словами из песни, а украинская певица Оля Полякова считает, что певец выглядит красиво.

К слову, Полякова до сих пор выступает с Киркоровым на одной сцене. В конце 2020 она и Филипп дали концерт в Дубае для русскоязычных зрителей. Украинская артистка не видит ничего преступного в том, что появляется на сцене в компании певца, не признающего аннексию Крыма. Кстати, Киркоров является народным артистом Украины, звания его не лишили.

Напомним, Филипп Киркоров является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины. Кроме Украины, из-за Крыма, исполнитель стал невъездным в Литву. С властями Литвы Киркоров намерен судиться. О суде с Украиной речь пока не идет, но артист очень обиделся на президента Зеленского, с которым когда-то выступал на одной сцене.

Фото Instagram/fkirkorov

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