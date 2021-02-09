Оксана Марченко пообщалась с матерящими ее людьми

Телеведущая Оксана Марченко, данные которой внесли в базу сайта «Миротворец», ответила хейтерам. Женщина продемонстрировала своим подписчикам разговор, записанный на мобильный телефон, в котором неизвестные ее оскорбляли, говорили нецензурные слова и угрожали.

«Друзья, заранее прошу прощения за всю ненормативную лексику, второе видео без монтажа… Единственное, что могу сказать всем „миротворцам“: не тратьте свое время, нас этим не задеть и не запугать! Господь с нами», — написала телеведущая в Instagram.

В сети Марченко поддержали и просили не обращать внимание на хамов.

Как известно, Марченко — верующий человек. Она неоднократно в сети говорила об этом. На ее канале в YouTube появился мультфильм на религиозную тематику.

А недавно супруга Виктора Медведчука анонсировала выход своего нового телевизионного проекта «Паломница», сообщив, что на этот «духовный подвиг» ее благословил глава УПЦ МП митрополит Онуфрий. Программа была снята в жанре авторского кино и должна была выходить на телеканале ZIK, который оказался под санкциями.

Фото Instagram/oksana.marchenko.official

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