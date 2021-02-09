27.65 / 27.82 33.19 / 33.42
Киев: -8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Оксана Марченко пообщалась с матерящими ее людьми

7:58 9 февраля 2021
Марченко

Телеведущая Оксана Марченко, данные которой внесли в базу сайта «Миротворец», ответила хейтерам. Женщина продемонстрировала своим подписчикам разговор, записанный на мобильный телефон, в котором неизвестные ее оскорбляли, говорили нецензурные слова и угрожали.

«Друзья, заранее прошу прощения за всю ненормативную лексику, второе видео без монтажа… Единственное, что могу сказать всем „миротворцам“: не тратьте свое время, нас этим не задеть и не запугать! Господь с нами», — написала телеведущая в Instagram.

В сети Марченко поддержали и просили не обращать внимание на хамов.

Как известно, Марченко — верующий человек. Она неоднократно в сети говорила об этом. На ее канале в YouTube появился мультфильм на религиозную тематику.

А недавно супруга Виктора Медведчука анонсировала выход своего нового телевизионного проекта «Паломница», сообщив, что на этот «духовный подвиг» ее благословил глава УПЦ МП митрополит Онуфрий. Программа была снята в жанре авторского кино и должна была выходить на телеканале ZIK, который оказался под санкциями.

Фото Instagram/oksana.marchenko.official

115

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Доменика Ющенко

Внучка Ющенко после провала на шоу «Голос країни» сделала заявление

Алла Пугачева

"Любимая загорает": Галкин тайком снял похудевшую Пугачеву в купальнике

Кумовья

С лопатами наперевес: кумовья Потап и Юрий Горбунов объявили войну снегопаду

Тина Кароль

«Я буду плакать»: Тина Кароль ответила оскандалившейся Оле Поляковой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер