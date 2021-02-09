«Обе красотки»: селфи невесты Бруклина Бекхэма с его младшей сестрой восхитило фанатов

Американская актриса Никола Пельтц поделилась в Instagram селфи с младшей сестрой своего жениха Бруклина Бекхэма — девятилетней Харпер. На фото девочка выглядит заметно повзрослевшей. Фанаты засыпали пару комплиментами, отметив, что обе они красотки.

«Никола выглядит похожей на Харпер», «Когда Харпер вырастет, то превратится в красивую девушку — такую, как ее невестка», «Красивая семья», — писали фанаты.

25-летняя Пельтц подписала фото: «Я скучаю по моей маленькой сестренке». Никола и Бруклин сейчас живут в Лос-Анджелесе — вдали от родных Бруклина. На днях мать семейства Виктория Бекхэм опубликовала пару снимков Харпер работы Бруклина, который делает карьеру профессионального фотографа, отметив, что родным его не хватает.

Никола и Бруклин

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Бруклин Бекхэм и его невеста всколыхнули сеть новым «полуголым» фото.



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