«Обе красотки»: селфи невесты Бруклина Бекхэма с его младшей сестрой восхитило фанатов
Американская актриса Никола Пельтц поделилась в Instagram селфи с младшей сестрой своего жениха Бруклина Бекхэма — девятилетней Харпер. На фото девочка выглядит заметно повзрослевшей. Фанаты засыпали пару комплиментами, отметив, что обе они красотки.
«Никола выглядит похожей на Харпер», «Когда Харпер вырастет, то превратится в красивую девушку — такую, как ее невестка», «Красивая семья», — писали фанаты.
25-летняя Пельтц подписала фото: «Я скучаю по моей маленькой сестренке». Никола и Бруклин сейчас живут в Лос-Анджелесе — вдали от родных Бруклина. На днях мать семейства Виктория Бекхэм опубликовала пару снимков Харпер работы Бруклина, который делает карьеру профессионального фотографа, отметив, что родным его не хватает.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Бруклин Бекхэм и его невеста всколыхнули сеть новым «полуголым» фото.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter