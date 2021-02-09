Внучке Ющенко пришлось оправдываться из-за внешности

Похоже, внучку третьего президента Украины Виктора Ющенко Доменику «атаковали» хейтеры, попенявшие девушке на «пластику».

«Ответочку» Доменика Ющенко давала через соцсети — в сториз в Instagram она выложила несколько старых фотографий, написав, что о хирургическом вмешательстве в ее внешность речь не идет.

«Спасибо маме и папе за то лицо, которое они мне подарили», — написала певица.

Напомним, что недавно Доменика попробовала себя на большой сцене — девушка приняла участие в песенном шоу «Голос країни». Она исполнила известный хит группы Kazka «Плакала», однако никто из звездных тренеров к ней не повернулся. Сама Доменика не отчаялась и назвала большой победой уже тот факт, что она вышла на большую сцену. К этому моменту она готовилась семь лет.

А дочка Виктора Ющенко и мама Доменики, Виталина Ющенко, считает, что «злую шутку» в случае с выступлением сыграло волнение перед большой аудиторией: «Первый раз на большой сцене и перед такой важной аудиторией сыграл свою злую шутку».

Фото Доменики Ющенко из социальных сетей

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