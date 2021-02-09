Умерла вокалистка Supremes Мэри Уилсон

Умерла афроамериканская певица Мэри Уилсон, бывшая вокалистка оригинального состава группы The Supremes. Об этом пишет «Голливудский репортер».

Согласно заявлению ее давнего друга и публициста Джея Шварца, она внезапно скончалась в своем доме в Хендерсоне, штат Невада, вечером 8 февраля.

Причина смерти не уточняется. Смерть Уилсон стала неожиданностью для ее окружения. Исполнительнице было 76 лет.

Уилсон родилась в Гринвилле, штат Миссисипи, 6 марта 1944 года. Она была старшей из трех детей Сэма и Джонни Мэй. Семья Уилсон переехала в Детройт в 50-х годах прошлого века. Девушка выросла в компании Brewster-Douglass Projects.

В 1959 году четверо подростков сформировали певческую группу The Primettes, которая выступала на концертных площадках в Детройте и его окрестностях.



Группу впоследствии переименованная в The Supremes. В ее состав вошли Уилсон, Флоренс Баллард, Дайана Росс и Бетти Макглоун.

За все время существования коллектива до 1977 года одна Уилсон оставалась неизменной его участницей. В дискографии The Supremes 29 студийных альбомов. Группа стала одной из самых успешных музыкальных коллективов в США. Пик известности The Supremes пришелся на середину 1960-х.

76-летняя певица до последнего вела активную творческую деятельность. За два дня до смерти Уилсон опубликовала видео на своем YouTube-канале, в котором объявила о сотрудничестве с Universal Music ради выпуска ее сольного материала. Она выразила надежду на то, что работа над релизом будет завершена к 6 марта, дню ее рождения.

Фото hollywoodreporter.com/

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