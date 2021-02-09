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Эммануил Виторган пожаловался на резковатость своей экс-невестки Ксении Собчак

11:03 9 февраля 2021
Эммануил Виторган

Российский актер Эммануил Виторган, за сыном которого, Максимом, одно время была замужем Ксения Собчак, рассказал в интервью «Гордону», что журналистка бывает «несколько резковата».

По его словам, они с супругой продолжают перезваниваться с Ксенией. «Иришка очень любит поговорить с Ксюшей. Она бывает несколько резковата. А кто не бывает? Я сам иногда могу», — рассказал Виторган и добавил, что в свое время хорошо отнесся к новости о том, что его сын и Собчак женятся.

Эммануил Виторган признался, что не давал советов сыну и невестке в начале их отношений: «Я очень скромен в этом смысле. Мне кажется, что те советы, которые я мог бы дать, — они датированы XIX веком. Или XVII веком».

Впрочем, когда супруги решили расстаться (Максим Виторган и Собчак состояли в браке в 2013—2019 годах, а в 2016 году у них родился сын Платон), то он тоже не особо переживал: «Переживания либо не переживания — пусть будут Максимкины, его семьи. Но они прожили энное количество времени и, безусловно, друг для друга сделали что-то очень хорошее».

Семья Эммануила Виторгана по-прежнему поддерживает связь с матерью Ксении Собчак, членом Совета Федерации Людмилой Нарусовой. Недавно они были на праздновании дня рождения внука.

«Я знал Ксению Собчак, когда она была маленьким ребенком. Был знаком с ее родителями. Они в Ленинграде бывали часто на спектаклях и мы там общались с тех пор, когда Анатолий Собчак еще не был губернатором. Уникальная семья», — добавил актер.

Недавно актриса Нино Нинидзе взбудоражила фолловеров фото с «плачущим» и обнимающим ее Максимом Виторганом. Подписчики тут же решили, что актриса беременна, хотя она ни слова не сказала о причине эмоций Максима.

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