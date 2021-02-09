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Шоу-бизнес

Расставшийся с Ольгой Бузовой блогер поразительно похудел

11:44 9 февраля 2021
Манукян и Бузова

Блогер Давид Манукян (Дава), недавно брошенный певицей Ольгой Бузовой, в последнее время сильно похудел. Дава участвует в шоу «Танцы со звездами». Он выступает в паре Дарьей Палей.

Ведущий проекта Андрей Малахов отметил, что Манукян худеет буквально с каждой неделей. Блогер подтвердил, что продолжает сбрасывать вес во время съемок.

Дава признался, что находится на строгой диете и уже скинул шесть килограммов. Эффект также дают постоянные тренировки.

Напомним, о разрыве отношений с Давой Бузова сообщила фанатам в конце января. Причиной были названы измены и жестокое обращение. Пара была вместе около двух лет. Манукян о расставании заявил, что это «пройденный этап» и что «все, что начинается, может и закончиться».

Фото Instagram /dariia_palyey, dni.ru/

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