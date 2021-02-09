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Шоу-бизнес

Остапчук похвастался красивой женой и роскошью на Мальдивах

12:05 9 февраля 2021
Остапчук

Ведущий шоу «Маска» Владимир Остапчук с женой Кристиной отправился на Мальдивы. Перелет был долгим, но он стоил того, сообщили супруги в соцсети.

Ведущий показал апартаменты, в которых они остановились, и яркие краски островов. Номер в гостинице очень уютный, но больше всего шоумена поразила ванная комната, в которой есть обыкновенная ванна, открытая ванна и открытый душ, который можно принимать, глядя на бирюзовые воды океана.

Во время экскурсии Владимир показал Кристину, которая готовилась на пляж.

«Вот моя красивая жена», — сказал шоумен.

Напомним, Кристина Горняк — вторая жена Остапчука. Ведущий сыграл свадьбу осенью 2020 года. До этого он был в браке с переводчицей Еленой Войченко. Пара прожила вместе 12 лет. В браке родилось двое детей: Эмилия и Эван Александр.

Фото Instagramvova_ostapchuk

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