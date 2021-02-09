«Холостяк» Макс Михайлюк женился на беременной возлюбленной

Герой 10 сезона шоу «Холостяк-10» Макс Михайлюк, избранница которого Дарья Хлыстун скоро подарит ему первенца, связал себя узами брака. Об этом модель рассказала в Instagram-stories, отвечая на вопросы подписчиков.

Они интересуются полом ребенка и сроком беременности, буквально засыпали Дарью вопросами о свадьбе. Она попросила «не взрывать» ей директ подобными вопросами и заявила, что самом деле уже являются мужем и женой, обещала скоро показать свадьбу.

Пол ребенка они с Максом уже знают, но не спешат разглашать эту информацию.

«Почему я не хочу отвечать — пол ребенка вы скоро узнаете, срок также, а свадьбу вы скоро увидите», — ответила Даша.

Она также поделилась, что во время беременности набрала уже 15 кг.

Ранее Дарья Хлыстун поделилась в сети, как Макс отреагировал на новость о беременности. По словам девушки, он чуть не задушил ее от счастья.

Напомним, скоро еще один экс-«Холостяк» Никита Добрынин станет отцом. Его жена Дарья Квиткова ждет первенца.

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