Дантес не сумел успокоить перепуганную Ефросинину на «Лиге смеха»

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина не могла сдержать волнения перед первой игрой «Лиги смеха» и обратилась за советом к певцу и шоумену Владимиру Дантесу. Видео беседы опубликованы в сториз Instagram Ефросининой.

Дантес ответил ведущей, что успокоиться перед выходом на сцену все равно невозможно.

«Что ты станешь делать, когда у тебя будет выскакивать сердце и еще что-нибудь из другого места?» — спросила телеведущая.

Однако Дантес посоветовал ей просто говорить на сцене все, что взбредет в голову.

Ранее сообщалось, что Владимир Дантес заявил о «разводе» с Надей Дорофеевой — причиной стало неожиданное пристрастие певицы, которое вынужден разделять и ее муж.

Фото из Instagram Маши Ефросининой

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