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Шоу-бизнес

«Вова, что ты делаешь?» Остапчук с кокосом удивил жену

2:33 10 февраля 2021
Остапчук

Популярный шоумен Владимир Остапчук, который вместе с женой Кристиной отдыхает на Мальдивах, показал, как он пытается разбить кокос, упавший с пальмы.

За этим занятием его застала супруга. На вопрос:"Вова, что ты делаешь?", ведущий показал, как старается расколоть плод.

Напомним, ранее Остапчук рассказал, что вне сцены в нем не узнают артиста и не воспринимают как звезду. В реальной жизни, особенно в супермаркетах и на заправках, шоумена принимают за продавца или заправщика. Иногда он подыгривает людям и ведет себя соответственно.

Фото instagram.com/vova_ostapchuk/

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