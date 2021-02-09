Внук Аллы Пугачевой «оседлал стихию»
Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров увлекается арт-фотографией и регулярно публикует в Instagram завораживающие снимки и фотоколлажи. Последнюю свою работу Байсаров посвятил рекордным снегопадам, обрушившимся на европейские города.
Фото снегоходов, мчащихся через сугробы, Байсаров озаглавил Storm Riders («Покорители стихии»).
Дени Байсаров осенью 2020 года закончил обучение в Оксфорде и вернулся в Москву. У молодого предпринимателя уже появились новые бизнес-идеи, Байсаров планирует проект, связанный с созданием картин.179
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