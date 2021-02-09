Создатели шоу «Маска» вмешались в конфликт между Поляковой и Кароль

Организаторы детектив-шоу «Маска» на телеканале «Украина» принесли извинения Тине Кароль. Певица обиделась на неприятные намеки в свой адрес, прозвучавшие в последнем выпуске шоу. В тот раз Оля Полякова бросила фразу про «самую известную плакальщицу на похоронах», а Тина, потерявшая мужа, восприняла намек на свой счет.

Оправдания от Поляковой Тину Кароль не удовлетворили. Гасить разгорающийся скандал вызвалось руководство программы. Фразу Поляковой телевизионщики назвали недоразумением и заверили, что Тину всегда с радостью ждут на ТВ-шоу.

«Уважаемая Тина, досадно, что фраза звездного детектива шоу „Маска“ была воспринята Вами и Вашими поклонниками как личное оскорбление. Но человек, переживший такую жизненную драму как Вы, может чувствовать мир особенно тонко и уязвимо. Мы сожалеем об этом досадном недоразумении», — говорится в заявлении от творческой группы шоу «Маска».



Напомним, оскорбленная Тина Кароль заявила, что не собирается прекращать плакать по рано ушедшему из жизни мужу. А позднее певица анансировала выход нового сингла «Скандал». «Скандал только начинается», — объявила Кароль.

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