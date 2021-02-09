Оля Полякова озадачила фото в «серьезном кабинете»

Украинская певица Оля Полякова, у которой в недавнем выпуске шоу «Маска» произошел конфликт с Тиной Кароль, опубликовала в своем Instagram снимок, вызвавший недоумение у фолловеров.

«В серьезном кабинете», — подписала фото Оля Полякова.

Подписчики начали гадать, какой именно «кабинет» имела в виду певица: «Судя по окну, похоже на вагон поезда», «У президента?», «В уборной, что ли?». А сразу несколько фолловеров высказали предположение, что Оля Полякова находится на интервью у Дмитрия Гордона.

При этом многие подписчики просто восхищаются фотографией и пишут комплименты певице.

Ранее сообщалось, что Оля Полякова бурно отметила свой день рождения, устроив «грязные танцы».

Фото из Instagram Оли Поляковой

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