В автомобиле, баре и даже в колодце: Клопотенко шокировал признанием в своих сексуальных экспериментах

Киевский ресторатор и победитель шоу «МастерШеф» Евгений Клопотенко шокировал признаниями о своих амурных похождениях. Оказалось, что кроме кулинарных исследований, Клопотенко не чуждается сексуальных экспериментов. Об этом ресторатор поведал в программе «Невероятная правда о звездах».

На вопрос о количестве интимных партнерш, Клопотенко ответил уклончиво. По его ощущениям, девушек было больше 150, но точный список своих любовных приключений киевский Казанова не составлял, а потому может и ошибаться.

«Я перестал считать после 25… Девушки знают, на что идут, когда занимаются со мной любовью, — заявил Евгений. — На самом деле, я только учусь открывать свою сексуальность».

«Был секс на всех сидениях авто, в лесу, в яме, в колодце когда-то. В барах разных, — вспоминает ловелас. — Секс втроем? Да, был конечно».

Сейчас в жизни Клопотенко период полигамных отношений: «Сейчас у меня одновременно три (девушки). Ну, вроде бы три… Но это не означает, что я не жду ту самую, единственную».

Признался Евгений и в том, что использовал услуги «девушек по вызову». «Это самые честные отношения», — говорит он.

Напомним, ресторатор любит рассказывать в соцсетях о своих кулинарных экспериментах. Так, однажды Клопотенко пришлось придумать блюдо из половых органов оленя. Кроме новаторских блюд, Евгений популяризирует традиционную украинскую кухню, возрождая забытые рецепты.

А после травмы на улице ресторатору и шоумену пришлось по настоянию директора застраховать свое лицо.



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