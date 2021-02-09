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Шоу-бизнес

В участнике нового выпуска «Маски» «заподозрили» звезду популярных боевиков

18:50 9 февраля 2021
маска сом

На популярном ТВ-шоу «Маска» звездным детективам уже который выпуск не дает покоя персонаж, скрывающийся под маской Сома. Пока известно лишь, что образ коварной рыбы-хищника выбрал для себя иностранец. Тот факт, что Сом хорошо умеет петь, подсказкой не стал. Уже был случай, когда чудесные вокальные данные обнаружились у звезды, очень далекой от эстрады.

Создатели шоу «Маска» решили дать подсказку участникам. Сквозь сегодняшние киевские снегопады Сом пробирается на шпагате.

Зрители тут же предположили, что под маской — знаменитый мастер шпагатов Жан-Клод Ван Дамм.

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Версия о Соме — Ван Дамме прозвучала в прошлом выпуске шоу, но детективы на ней не остановились. По просьбе Дзидзьо Сом остался в игре и появится и в следующих выпусках «Маски».

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Напомним, прошлый выпуск шоу, кроме рассекреченной личности одного из персонажей, запомнился грубыми высказываниями Оли Поляковой. Реплики звезды восприняла на свой счет Тина Кароль и обиделась на коллегу-певицу.

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