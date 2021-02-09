«Только киви и видно»: Остапчука раскритиковали за голую фотосессию на Мальдивах

Ведущий шоу «Маска» Владимир Остапчук вместе с женой Кристиной отдыхают на Мальдивах. Остапчук, как любитель хороших шуток, и тут не изменил себе и рассмешил фолловеров в Instagram фотографией со свежесорванным киви. Телеведущий показал, как с помощью тропического фрукта можно обойти запрет на голые фотосессии на Мальдивах.

Впрочем, смелые фото Остапчука понравились не всем. Были и те, кто раскритиковал ведущего за непристойные снимки. «Ты же отец и семьянин», — напоминали Владимиру.

Также шоумену попеняли за худобу и утрату спортивной формы. «Похудел», «Только киви и видно», — жаловались подписчики.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» Остапчук жаловался, что очень соскучился по путешествиям, и пообещал, когда закончится пандемия, тут же купить авиабилеты.

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