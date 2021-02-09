Ризатдинова призналась, как поступила с сыном опального экс-нардепа Онищенко

Гимнастка, бронзовая призерка Олимпиады-2016 Анна Ризатдинова довольна, что ее сын Роман пошел в маму и проявляет склонности к занятиям спортом. Трехлетний Рома уже побывал на своей первой футбольной тренировке и показал хорошие результаты.

«Я, если честно, переживала, потому что ему ведь только 3 года… Даже не могла представить, что Рома будет внимательно слушать все задания и четко их выполнять. Когда увидела это, то поняла: ребенок уже созрел для спорта, и мы выбрали очень правильное время… Для мамы-спортсменки это счастье — видеть, что ребенку не только нравится спорт, но у него еще и очень хорошо получается», — признается Ризатдинова.

В ближайшее время Ризатдинова намерена записать Рому еще в одну спортивную секцию. «Какую именно — скоро узнаете», — заинтриговала Анна.

Отцом ребенка Ризатдиновой является опальный бизнесмен и бывший депутат Александр Онищенко. Пара состояла в отношениях несколько лет, но в 2019 году Анна подтвердила, что отныне она свободна и начинает новый этап в жизни. Год спустя Ризатдинова пооткровенничала в Instagram, что все еще не нашла свою половинку, хотя не исключает, что замужество еще будет в ее жизни.

365

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter