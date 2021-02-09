27.62 / 27.82 33.15 / 33.55
Киев: -9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Сексуально-вульгарная» Слава Каминская вызвала поклонников на откровенность: ей ответили

22:59 9 февраля 2021
каминская

Певица Слава Каминская попробовала новый эротический образ. С макияжем «смоки айс», в черном боди и в чулках-сеточке Каминская почти освоилась в роли роковой женщины. На всякий случай певица переспросила у поклонников, не перешагнула ли она ту тонкую грань, где красота переходит в вульгарность.

Славу успокоили, что ей удалось не пересечь черту. «Ваши фото все секси», — уверяют поклонники.

Напомним, ранее Слава Каминская, отдыхая на Мальдивах, опубликовала фото в платье, похожем на свадебное, да еще и многозначительно подписала снимок. «Я сказала ему да», — прокомментировала свой пост Каминская.

97

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Георгий Чапкис

Чапкиса госпитализировали

остапчук

«Только киви и видно»: Остапчука раскритиковали за голую фотосессию на Мальдивах

Доменика Ющенко

Внучка Ющенко после провала на шоу «Голос країни» сделала заявление

Андрей Данилко

СМИ показали четвертую квартиру Андрея Данилко на Крещатике

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер