«Сексуально-вульгарная» Слава Каминская вызвала поклонников на откровенность: ей ответили

Певица Слава Каминская попробовала новый эротический образ. С макияжем «смоки айс», в черном боди и в чулках-сеточке Каминская почти освоилась в роли роковой женщины. На всякий случай певица переспросила у поклонников, не перешагнула ли она ту тонкую грань, где красота переходит в вульгарность.

Славу успокоили, что ей удалось не пересечь черту. «Ваши фото все секси», — уверяют поклонники.

Напомним, ранее Слава Каминская, отдыхая на Мальдивах, опубликовала фото в платье, похожем на свадебное, да еще и многозначительно подписала снимок. «Я сказала ему да», — прокомментировала свой пост Каминская.

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