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Звезду «Универа» Хилькевич шокировало известие о ее смерти

7:57 10 февраля 2021
хилькевич

Российская актриса, звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич была шокирована, когда из новостей узнала о собственной смерти. Ошибку в новостной подборке «Яндекс» уже исправил, а актриса на такие известия отреагировала с юмором.

«Умерла я вчера, а узнала об этом сегодня. Или это параллельная Вселенная? Или может я сейчас пишу это, а вы не видите??? А вот сейчас страшно стало. Короче, ребят. Я живу, и все со мной ок!» — заверила Анна подписчиков в Instagram.

Впрочем, у Анны есть и более приземленная версия случившегося: возможно, она «умерла» исключительно для медиа. «Может, это я для „Яндекса“ умерла и они больше ничего не хотят обо мне слышать?» — предполагает актриса.

Анна Хилькевич является фигурантом базы «Миротворец» за поездки в оккупированный Россией Крым. В базу нарушителей Анна внесена после того, как выступала в Симферополе.

Хилькевич входит в топ-10 блогеров, преуспевших в русскоязычном сегменте Instagram. Рейтинг был составлен журналом Forbes.

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