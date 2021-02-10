27.62 / 27.85 33.19 / 33.62
Киев: -6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Я папочке своему не вру»: Лиза Галкина «сделала конфету» для отца

8:55 10 февраля 2021
галкины

Пародист Максим Галкин не устает делиться забавными историями о детях Лизе и Гарри. Жизнь сама подбрасывает смешные сюжеты для будущих видео. Так, маленькая Лиза уже научилась манипулировать отцом, раздавая комплименты в расчете на сладости. Один из таких приемов Галкин ухитрился заснять и опубликовал в Instagram.

Отдельно забавляет тот факт, что малышка лукавит, сохраняя честное выражение лица и подкрепляя свои слова убедительными аргументами. «Я папочке своему не вру», — утверждает Лиза.

Ранее Пугачева и Галкин показали, как юная Лиза танцами развлекает гостей. А на Новый год девочке доверили важную миссию — разнести праздничные угощения соседям.

175

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ксения Мишина

Заспанная Мишина опубликовала постельное селфи с Эллертом

остапчук

«Только киви и видно»: Остапчука раскритиковали за голую фотосессию на Мальдивах

Леонид Куравлев

Леонид Куравлев «нашелся» на фото невестки

Зеленский

Зеленский подыскал замену Разумкову

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер