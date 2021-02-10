«Я папочке своему не вру»: Лиза Галкина «сделала конфету» для отца

Пародист Максим Галкин не устает делиться забавными историями о детях Лизе и Гарри. Жизнь сама подбрасывает смешные сюжеты для будущих видео. Так, маленькая Лиза уже научилась манипулировать отцом, раздавая комплименты в расчете на сладости. Один из таких приемов Галкин ухитрился заснять и опубликовал в Instagram.

Отдельно забавляет тот факт, что малышка лукавит, сохраняя честное выражение лица и подкрепляя свои слова убедительными аргументами. «Я папочке своему не вру», — утверждает Лиза.

Ранее Пугачева и Галкин показали, как юная Лиза танцами развлекает гостей. А на Новый год девочке доверили важную миссию — разнести праздничные угощения соседям.

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