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Шоу-бизнес

«А как вы знакомитесь?» Мишель Андраде оказалась в постели с мужчиной

9:50 10 февраля 2021
Мишель Андраде

Новая ведущая «Орел и Решка» Мишель Андраде выложила в сеть видео с «постельными» рабочими моментами на съемках тревел-шоу.

В сториз в Instagram размещен коротки ролик, на котором в одной постели собрались сразу две пары. «Классная работа… А вы как знакомитесь?» — пошутила Мишель.

Недавно стали известны имена всех звездных ведущих десятого тревел-шоу «Орел и Решка». Каждый выпуск будет вести новая пара. К Мишели Андраде и Позитиву, Юлии Саниной и Алексееву, Ивану Дорну и Александру Гудкову присоединятся известные коллеги.

Так, Екатерина Варнава и Евгений Бороденко отправятся в Мексику. Дует Artik&Asti поедет в Коста-Рику. Илья Прусикин и Софья Таюрская из группы Little Big будут колесить по США. Снова появится в шоу ведущий Коля Серьга. Он будет вести выпуск с Анной Седоковой. Также в шоу появятся блогер Ян Топлес и Надя Сысоева.

Фото Мишель Андраде из социальных сетей.

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