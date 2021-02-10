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Ани Лорак в спортзале раскрыла секрет своей стройности

9:50 10 февраля 2021
Ани Лорак

Певица Ани Лорак раскрыла секрет своей стройности. 42-летняя артистка, фигуре которой можно только позавидовать, рассказала, как работает над своими формами.

Ани Лорак с юности следит за своим телом, занималась танцами, обязательно делала зарядку дома и с легкостью садилась на шпагат. И сейчас певица выглядит, как девочка. Залог хорошей формы певицы — ее базовые ритуалы, которыми она поделилась в Instagram.

«Каждое утро я начинаю с простой тренировки:
1. Обязательная разминка, чтобы настроить мышцы на „рабочий лад“. Начинаем с головы, потом включаем плечи, затем — руки и бедра.
2. Приседания для упругих ягодиц: 3 подхода по 20 раз.
3. Пресс — 40−50 раз.
4. Прыжки. Ноги на ширине плеч, в процессе выпрыгивания руки подымаются вверх.
5. Отжимания от пола — 20 раз», — советует Каролина.


Также она советует не забывать о планке, уделять этому упражнению 3−5 минут в день.

После тренировки принять контрастный душ. Начинать нужно с теплой воды, плавно перейти на холодную, чтобы по всему телу пробежала легкая дрожь. Сосуды получат всплеск, это улучшает кровообращение и тонус организма.

После этих процедур певица переходит к завтраку. «Это может быть овсянка на воде с ложкой меда или, например, яичница. И, конечно же, вкусный чай или кофе», — рассказывает Лорак.

Ранее Ани Лорак показала нового члена семьи — щенка. Недавно Ани Лорак, живущая в России, побывала в Киеве и встретилась с кумой Лилией Подкопаевой.

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