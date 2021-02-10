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Шоу-бизнес

Оля Полякова поела кровянки

10:07 10 февраля 2021
Оля Полякова

Певица Оля Полякова озадачила подписчиков вопросом о гламурности поедания кровяной колбасы.

Соответствующее видео она разместила в сториз в Instagram. «Пришла домой и наелась кровянки», — говорит Полякова, хлопая ресницами. И добавляет: «Это гламурно или не очень?»

Напомним, что недавно Оля Полякова оказалась в центре скандала, возникшего после того, как певица назвала свою «коллегу по цеху» Тину Кароль «известной плакальщицей на похоронах». Дело дошло до того, что организаторам детектив-шоу «Маска» пришлось извиниться перед Тиной Кароль, которая потеряла мужа в 2013 году — у Евгения Огира было онкозаболевание.

Извинилась и сама Полякова, сказавшая, что очень любит и уважает Кароль и что никогда бы не стала шутить на тему ее личной трагедии. Певица отметила, что говорила лишь о репертуаре Тины, который последние годы «очень грустный».

Фото Оли Поляковой из социальных сетей.

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