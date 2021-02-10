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Шоу-бизнес

Бойфренд Бритни Спирс публично обругал ее отца и рассказал о светлом будущем

10:26 10 февраля 2021
Бритни и Сэм

27-летний бойфренд 39-летней поп-звезды Бритни Спирс Сэм Асгари публично обругал ее отца Джейми Спирса.

«Важно, чтобы люди понимали — у меня ноль уважения к тому, кто пытается контролировать наши отношения и постоянно чинит препятствия на нашем пути. По моему мнению, Джейми полный придурок. Не буду вдаваться в детали, так как всегда уважал наше право на частную жизнь. Но в то же время я приехал в эту страну чтобы иметь возможность выражать свое мнение и свободу», — заявил в Instagram фитнес-тренер и начинающий актер, который родился в Иране.

В то же время в интервью журналу People Сэм, роман которого с Бритни длится уже около четырех лет, заявил, что надеется на светлое будущее со своей возлюбленной.

«Я всегда хотел только лучшего для своей второй половины, и буду продолжать поддерживать ее, следуя ее мечтам и создавая будущее, которого она хочет и заслуживает. Я благодарен за всю любовь и поддержку, которую Бритни получает от поклонников по всему миру. Я также с нетерпением жду нашего нормального и удивительного совместного будущего», — сказал он.

Бритни ведет судебную битву с отцом, пытаясь избавиться от его опеки. Недавно вышел документальный фильм «Подставить Бритни Спирс» о ее жизни, где была затронута эта тема. Речь шла о том, что Джейми распоряжается делами дочери против ее воли.

«У каждого человека есть своя история и свой взгляд на истории других людей. Помните, как бы мы ни были уверены в том, что знаем о жизни человека, это ничто по сравнению с тем, кем он является в реальной жизни за объективом камеры!», — высказалась сама Бритни после просмотра этой ленты.

Бритни, которая не выступает на сцене с 2018 года, также добавила, что сейчас просто наслаждается обычной повседневной жизнью и учится быть «нормальным человеком». Ранее адвокаты звезды заявляли, что она отказывается возобновить свою карьеру, до тех пор, пока ее не перестанет контролировать отец.

Джейми Спирс стал официальным опекуном своей дочери в 2008 году — после того, как у нее произошел нервный срыв. Без его согласия она не может распоряжаться финансами и даже своей личной жизнью. Так, к примеру, она не может выйти замуж за Асгари.

Бритни и Сэм

Ранее, как писали «ФАКТЫ», сын Бритни Спирс разболтал в сети семейные тайны и пожелал смерти своему деду.

Фото Instagram

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