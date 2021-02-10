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Шоу-бизнес

Версия о романе Позитива и Мишель Андраде вызвала горячий спор поклонников

2:33 11 февраля 2021
позитив и мишель андраде

Певица Мишель Андраде, записав с Позитивом (Алексеем Завгородним) новую песню, подогрела слухи о том, что двух исполнителей связывают не только творческие отношения. В Instagram разгорелись споры, насколько сблизились Мишель и Алексей, работая над новым проектом.

В соцсетях дискутируют: будет ли это звездный роман, или стоит ждать появления новой группы, или, может, истина где-то посередине.

Впрочем, есть и те, кто считает, что приписываемый Мишель и Позитиву роман — это не больше, чем попытка подогреть интерес к их песне. «Все подстроил Потап, чтобы их распиарить», — считают скептики.

Напомним, ранее продюсер Потап (Алексей Потапенко), записывая подкаст с Позитивом и Мишель Андраде, смутил певицу слишком интимным вопросом. «Спите ли вы вместе?» — спросил Потап. Мишель растерялась, но в итоге ответила отрицательно.

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