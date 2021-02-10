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Шоу-бизнес

«Счастливый мужчина этот Балан»: облизнувшая палец Тина Кароль восхитила фанатов

10:57 10 февраля 2021
Тина Кароль

Кадры из нового клипа Тины Кароль на песню «Скандал», а именно сексуальное облизывание своего пальца певицей, вызвали заметное оживление среди ее фолловеров.

«Уроки «Скандала», — таким комментарием Тина Кароль сопроводила видео и несколько фото со съемок, выложенные в Instagram.

Также она упомянула дату — 12 февраля. Возможно, именно в этот день состоится премьера клипа.

Видео было оценено подпичиками и «навело шороху». Один из фолловеров назвал певца Дана Балана, которому приписывают роман с Тиной Кароль, «счастливым мужчиной».

А недавно Тина Кароль предстала перед фолловерами далеко не в таком «скандальном» виде — певица, «вооружившись» лопатой, расчищала снег возле дома.

Напомним, что певица анонсировала выход клипа «Скандал» сразу же после скандальной ситуации на шоу «Маска». Организаторам шоу даже пришлось перед ней извиняться за слова другой певицы, Оли Поляковой. Та, пытаясь узнать, кто выступает под маской, охарактеризовала Тину Кароль как «известную плакальщицу на похоронах» за ее грустный репертуар.

Фото Тины Кароль из социальных сетей.

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