27.66 / 27.88 33.30 / 33.72
Киев: -5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

51-летняя Эвелина Бледанс устроила возмутительный стриптиз

12:00 10 февраля 2021
Эвелина Бледанс

Российская актриса Эвелина Бледанс выложила в соцсеть видео «секретной подготовки» к фильму, попозировав перед камерой в одних лишь трусах.

«Сегодня — Международный день стриптиза. Вот решила в честь праздничка выставить секретную подготовку на съемочной площадке фильма «Стриптизеры», — пишет в Instagram 51-летняя актриса. По ее словам, ее трусы «задрапированы» салфетками, чтобы на белье не остались следы грима.

«Я как будто на Мальдивах. На Мальдивы денег нет, только на бумажные трусы», — напевает актриса, прикрыв руками грудь. При этом гример наводит окончательный «глянец».

Фолловеры по-разному отнеслись к ее стриптизу, было много критических комментариев с напоминанием о возрасте. На некоторые из них отвечала и сама Эвелина.

Впрочем, были и те, кому видео понравилось.

Недавно актриса рассказала, что ее очень сильно унизили, однако не детализировала, что именно произошло. Она написала в соцсетях, что «без скандалов и криков» вышла из ситуации, «не проклиная и не сея негатив». Бледанс заявила, что за детей готова «найти и порвать» обидчика, однако когда дело коснулось ее, то фактически проглотила обиду.

Напомним, что Эвелина Бледанс является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины — незаконные поездки в оккупированный Россией Крым.

Фото Эвелины Бледанс из соцсетей.

354

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алина Гросу

«Ром, ты что, женат?» Возлюбленный напугал Алину Гросу

Тина Кароль

«Счастливый мужчина этот Балан»: облизнувшая палец Тина Кароль восхитила фанатов

Ксения Мишина

Заспанная Мишина опубликовала постельное селфи с Эллертом

Мишель Андраде

«А как вы знакомитесь?» Мишель Андраде оказалась в постели с мужчиной

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер