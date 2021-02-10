51-летняя Эвелина Бледанс устроила возмутительный стриптиз

Российская актриса Эвелина Бледанс выложила в соцсеть видео «секретной подготовки» к фильму, попозировав перед камерой в одних лишь трусах.

«Сегодня — Международный день стриптиза. Вот решила в честь праздничка выставить секретную подготовку на съемочной площадке фильма «Стриптизеры», — пишет в Instagram 51-летняя актриса. По ее словам, ее трусы «задрапированы» салфетками, чтобы на белье не остались следы грима.

«Я как будто на Мальдивах. На Мальдивы денег нет, только на бумажные трусы», — напевает актриса, прикрыв руками грудь. При этом гример наводит окончательный «глянец».

Фолловеры по-разному отнеслись к ее стриптизу, было много критических комментариев с напоминанием о возрасте. На некоторые из них отвечала и сама Эвелина.

Впрочем, были и те, кому видео понравилось.

Недавно актриса рассказала, что ее очень сильно унизили, однако не детализировала, что именно произошло. Она написала в соцсетях, что «без скандалов и криков» вышла из ситуации, «не проклиная и не сея негатив». Бледанс заявила, что за детей готова «найти и порвать» обидчика, однако когда дело коснулось ее, то фактически проглотила обиду.

Напомним, что Эвелина Бледанс является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины — незаконные поездки в оккупированный Россией Крым.

Фото Эвелины Бледанс из соцсетей.

354

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter