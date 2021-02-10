27.66 / 27.88 33.30 / 33.72
Киев: -5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Пострадавшая от слива интимного видео Дана Борисова сделала разоблачение

12:12 10 февраля 2021
борисова

Российская телеведущая Дана Борисова после утечки в сеть ее интимного домашнего видео решилась на признание. Борисова утверждает, что знает, кто «слил» компромат в интернет и знает причину.

По словам телеведущей, опозорила ее коллега — актриса и телезвезда Анна Калашникова. А поводом стали реплики Борисовой в адрес жениха Анны. Дана Борисова серьезно прошлась по нестандартной внешности молодого бизнесмена.

Борисова упомянула, что видео было снято семь лет назад. Во время съемки Дана была под воздействием наркотиков. Как видео могло попасть к Анне, Борисова точно не знает, но, возможно, к этому был причастен продюсер и PR-директор обоих девушек Тима Брик.

«Стыдить меня не надо! Покажите мне, кто из вас не сталкивался с фокусами, которые творят пьяные или употребившие родственники и знакомые, когда под воздействием вещества делают ужасные вещи, а потом ничего не помнят… Уверена, что моя история послужит кому-то уроком», — подытожила Борисова.

борисова

Дана Борисова является фигурантом базы «Миротворца». Туда она внесена за поездки в оккупированный Крым и за участие в попытках легализации оккупации полуострова.

355

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алина Гросу

«Ром, ты что, женат?» Возлюбленный напугал Алину Гросу

Тина Кароль

«Счастливый мужчина этот Балан»: облизнувшая палец Тина Кароль восхитила фанатов

Ксения Мишина

Заспанная Мишина опубликовала постельное селфи с Эллертом

Мишель Андраде

«А как вы знакомитесь?» Мишель Андраде оказалась в постели с мужчиной

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер