Пострадавшая от слива интимного видео Дана Борисова сделала разоблачение

Российская телеведущая Дана Борисова после утечки в сеть ее интимного домашнего видео решилась на признание. Борисова утверждает, что знает, кто «слил» компромат в интернет и знает причину.

По словам телеведущей, опозорила ее коллега — актриса и телезвезда Анна Калашникова. А поводом стали реплики Борисовой в адрес жениха Анны. Дана Борисова серьезно прошлась по нестандартной внешности молодого бизнесмена.

Борисова упомянула, что видео было снято семь лет назад. Во время съемки Дана была под воздействием наркотиков. Как видео могло попасть к Анне, Борисова точно не знает, но, возможно, к этому был причастен продюсер и PR-директор обоих девушек Тима Брик.

«Стыдить меня не надо! Покажите мне, кто из вас не сталкивался с фокусами, которые творят пьяные или употребившие родственники и знакомые, когда под воздействием вещества делают ужасные вещи, а потом ничего не помнят… Уверена, что моя история послужит кому-то уроком», — подытожила Борисова.

Дана Борисова является фигурантом базы «Миротворца». Туда она внесена за поездки в оккупированный Крым и за участие в попытках легализации оккупации полуострова.



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