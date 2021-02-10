27.66 / 27.88 33.30 / 33.72
Киев: -5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

У побелевшего Киркорова потребовали вернуть прежний вид

12:38 10 февраля 2021
филипп киркоров

Певец Филипп Кирокоров в свои 53 года перестал маскировать седину и теперь везде появляется с серебристой шевелюрой. Как оказалось, поклонницам больше нравился молодящийся Филипп. Свою преданную аудиторию артист разочаровал.

Киркорову пеняют, что он постарел и стал похожим на актера Федора Добронравова. Певцу советуют снова стать жгучим брюнетом, чтобы вернуть популярность.

Филипп Киркоров является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины. Певец неоднократно заезжал в оккупированный Крым с российской территории, а не через украинские пропускные пункты.

91

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алина Гросу

«Ром, ты что, женат?» Возлюбленный напугал Алину Гросу

Тина Кароль

«Счастливый мужчина этот Балан»: облизнувшая палец Тина Кароль восхитила фанатов

Ксения Мишина

Заспанная Мишина опубликовала постельное селфи с Эллертом

Мишель Андраде

«А как вы знакомитесь?» Мишель Андраде оказалась в постели с мужчиной

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер