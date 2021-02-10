То ли парик, то ли кардинальная стрижка: Дженнифер Лопес удивила новым имиджем

51-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес, которая опровергла обвинения в использовании ботокса, снялась в фотосессии для журнала Allure, удивив фанатов новым имиджем. На снимках, часть из которых звезда опубликовала в Instagram, она предстает с новой прической. Вместо привычных длинных локонов Джей Ло продемонстрировала короткую стрижку в стиле пикси.

Среди фанатов разгорелись споры — действительно ли Дженнифер решилась на столь кардинальное изменение внешности, или же это парик. В любом случае, как отметили поклонники, Лопес выглядит, как всегда, потрясающе.

В сопровождающем интервью Лопес рассказала о том, как ей удалось сломать стереотипные представления о женской фигуре и ввести в моду, где царствовали тощие и плоские модели, более пышные и натуральные тела.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Еще красивее стала»: Дженнифер Лопес похвасталась моложавостью, позируя с принтом своего портрета 20-летней давности.

Фото Instagram/Allure



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