Потеющая от волнения Маша Ефросинина приготовилась к грязи из-за «Лиги смеха»

Телеведущая Маша Ефросинина похвасталась, что станет тренером на шоу «Лига смеха», причем в очень сильном, юбилейном сезоне «Битва титанов». Маша призналась, что ужасно волнуется и предчувствует волну ненависти в свой адрес.

«Пишу этот пост и телефон выскальзывает из мокрых ладоней… Сказать, что это было неожиданно-ничего не сказать: весь разговор с продюсером по телефону я ожидала, что откуда-то выскочит компания с криком «Розыгрыш!» — поделилась Ефросинина.

К атаке хейтеров Маша морально готова: «Да, я уже вижу заголовки и комменты, мол, жюри — г… но! Но знаете, я стала ловить себя на мысли, что царапающий хейт все меньше проникает в меня и трогает… Пишут-то, даже не видя ни одного кадра нового сезона».

Напомним, ранее «Лигу смеха» обозвали мертвой и опустившейся на дно программой. Несмотря на критику, новый сезон шоу откроется 19 февраля. В тренерскую команду, кроме Ефросининой вошел еще и певец Сергей Бабкин, недавно перенесший сложную операцию.

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