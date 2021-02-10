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Шоу-бизнес

Потапу пришлось прятаться от собаки

13:49 10 февраля 2021
потап

Певица Настя Каменских показала, как семейная любимица — собака Мими — создает хозяевам хорошее настроение. Мими в знак особой симпатии к человеку может облизать ему лицо. Потап от таких нежностей пытался спрятаться, но безуспешно.

«Лешенька, ты спрятался от собачки?» — смеялась Настя, увидев мужа под одеялом. «Она меня облизывает», — пожаловался Потап.

Напомним, летом Мими привела щенков и показала себя очень заботливой родительницей. Каменских и Потап планировали раздать подросших щенят друзьям.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Каменских рассказала, как карантин изменил ее жизнь. А Потап настаивает, что пандемия и карантин отражаются на всех, и так, как раньше, уже не будет.

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