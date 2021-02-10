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Шоу-бизнес

Отчаявшийся украинский певец Мирзоян решил торговать своими голыми фото

14:27 10 февраля 2021
Арсен Мирзоян

Певец, участник шоу «Голос країни» Арсен Мирзоян посетовал на отсутствие корпоративов и предложил купить его фото с обнаженкой. Видео с обращением Арсен Мирзоян разместил в сториз своего Instagram.

«Так, друзья, с корпоративами не огонь, поэтому предлагаю свои голые фоточки за недешево. Кому интересно — пишите в директ», — говорит на видео Мирзоян.

Напомним, что в 2011 году Арсен Мирзоян стал участником шоу «Голос країни», пройдя отборочные этапы. На прямых эфирах проекта он выступал в составе команды Стаса Пьехи, среди участников и организаторов получил звание «бунтаря».

Ранее сообщалось, что Арсен Мирзоян поразил своих подписчиков фото, на котором он предстал в образе байкера.

Фото из Instagram Арсена Мирзояна

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Отчаявшийся украинский певец Мирзоян решил торговать своими голыми фото

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