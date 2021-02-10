Отчаявшийся украинский певец Мирзоян решил торговать своими голыми фото
Певец, участник шоу «Голос країни» Арсен Мирзоян посетовал на отсутствие корпоративов и предложил купить его фото с обнаженкой. Видео с обращением Арсен Мирзоян разместил в сториз своего Instagram.
«Так, друзья, с корпоративами не огонь, поэтому предлагаю свои голые фоточки за недешево. Кому интересно — пишите в директ», — говорит на видео Мирзоян.
Напомним, что в 2011 году Арсен Мирзоян стал участником шоу «Голос країни», пройдя отборочные этапы. На прямых эфирах проекта он выступал в составе команды Стаса Пьехи, среди участников и организаторов получил звание «бунтаря».
Ранее сообщалось, что Арсен Мирзоян поразил своих подписчиков фото, на котором он предстал в образе байкера.
Фото из Instagram Арсена Мирзояна117
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter