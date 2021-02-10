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Шоу-бизнес

«Мне позвонила Алла Пугачева»: разозленный российский актер рассказал про инцидент

14:27 10 февраля 2021
алла пугачева

Российский актер Александр Паль («Горько», «Страна чудес», «Жизнь впереди») рассказал, как недавно очень странно пообщался с «Аллой Пугачевой». Разговор, который начинался с обсуждения будущих кинопроектов, на каком-то этапе вдруг обернулся осуждением уличных протестов, акций в поддержку Алексея Навального и актеров, участвующих в таких акциях.

После беседы Паль окончательно убедился, что говорил с пранкерами, и решил предостеречь друзей в Instagram.

«Мне позвонили с номера Юрия Дудя. Оказалось, что это звонит не Юра Дудь, а Алла Борисовна Пугачева. Она, оказывается, большой поклонник моего таланта… Она хотела режиссировать и снимать кино, и чтобы я у нее играл… Меня это предложение крайне заинтересовало. Я сказал, что с удовольствием сыграю, и даже снимусь в одной сцене с ней. Но что-то меня все-таки смущало», — признался Паль.

Снова актер заподозрил неладное, когда разговор скатился в политику, собеседница осуждающе высказалась по поводу протестов и «сумасшедших артистов», которые поддерживают такие акции.

Паль признает, что пранкеры хорошо подготовились к беседе. Но связавшись с Юрием Дудем, актер убедился, что с того номера Примадонна не звонила.

«Можно сделать вывод, ребята. Это пранкеры. Летом был похожий звонок, якобы от помощника Евгения Чичваркина. Наверное, надо прекращать брать трубку телефона», — пришел к выводу актер.

Напомним, Александр Паль был среди тех российских актеров, кто участвовал в акциях в поддержку украинцев-политзаключенных. Так, актер выступил в поддержку Олега Сенцова, в то время голодавшего в российской колонии.

Фото allapugacheva_fan1949/Instagram

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