Потерявшая отца Настя Каменских растрогала поклонников философским постом о жизни

Певица Настя Каменских, у которой в январе этого года умер отец, считает самым важным в жизни ценить ее каждый момент и каждый день обнимать близких.

«Я всегда верю, что самое важное — ценить каждый момент. Каждый день замечать красоту, быть благодарным за возможность жить в этом мире, обнимать близких, любить и чувствовать, как любят тебя», — пишет певица в Instagram.

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Настя Каменских считает, что каждый день — удивительный: «Как хочется как можно больше познать, увидеть и сделать! Чтобы всегда понимать и чувствовать, что не упустили ни одной возможности исполнить свои мечты и сделать мир внутри и вокруг себя лучше».

Ранее Настя Каменских рассказала, что ее отец очень ждал премьеру клипа на песню «Почуття» — певица готовила его ко Дню Влюбленных. Для него клип был особенным, поскольку в нем снималась его супруга, мама Насти.

Фото Насти Каменских из социальных сетей.

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