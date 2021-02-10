27.70 / 27.92 33.33 / 33.75
Киев: -5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Потерявшая отца Настя Каменских растрогала поклонников философским постом о жизни

15:30 10 февраля 2021
Настя Каменских

Певица Настя Каменских, у которой в январе этого года умер отец, считает самым важным в жизни ценить ее каждый момент и каждый день обнимать близких.

«Я всегда верю, что самое важное — ценить каждый момент. Каждый день замечать красоту, быть благодарным за возможность жить в этом мире, обнимать близких, любить и чувствовать, как любят тебя», — пишет певица в Instagram.

Настя Каменских считает, что каждый день — удивительный: «Как хочется как можно больше познать, увидеть и сделать! Чтобы всегда понимать и чувствовать, что не упустили ни одной возможности исполнить свои мечты и сделать мир внутри и вокруг себя лучше».

Ранее Настя Каменских рассказала, что ее отец очень ждал премьеру клипа на песню «Почуття» — певица готовила его ко Дню Влюбленных. Для него клип был особенным, поскольку в нем снималась его супруга, мама Насти.

Фото Насти Каменских из социальных сетей.

16

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
алла пугачева

«Мне позвонила Алла Пугачева»: разозленный российский актер рассказал про инцидент

Санта Димопулос

Санта Димопулос обратилась к решившей сменить номер телефона Оксане Марченко

Ксения Мишина

Заспанная Мишина опубликовала постельное селфи с Эллертом

Кася Ленхардт и Жером Боатенг

25-летнюю модель нашли мертвой в квартире звезды «Баварии» Жерома Боатенга

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер