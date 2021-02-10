Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло отказалась от фамилии отца

14-летняя Шайло, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, которая недавно впечатлила пользователей сети стройными ногами модели, по сообщениям СМИ отказалась от фамилии отца. Как пишет издание The Mirror, девочка, которая официально именуется в документах Шайло Джоли-Питт, в своем тайном аккаунте в соцсетях убрала вторую часть своей фамилии.

«Это серьезное пренебрежение и знак того, что Питт может потерять симпатии Шайло, отдавшей предпочтение матери», — сообщает источник.

Брэд и Анджелина расстались в 2016 году и до сих пор ведут бракоразводный процесса, сражаясь за опеку над детьми. Их у супругов шестеро — трое приемных (19-летний камбоджиец Мэддокс, 17-летний вьетнамец Пакс и 16-летняя эфиопка Захара) и трое биологических — Шайло и 12-летние двойняшки Нокс и Вивьен. Дети постоянно проживают с матерью.

До сих пор сообщалось, что из всех детей Шайло наиболее близка с Питтом, у которого сложились неважные отношения с Мэддоксом и Паксом. Для Питта поступок любимой дочери должен был стать серьезным ударом — даже, если она не собиралась намеренно причинить ему боль.

По словам инсайдера, что Брэд «живет и дышит ради этих детей» и что «семья для него — это все».

С Мэддоксом Питт рассорился во время перелета в частном самолете. Он накричал на него и, по словам Джоли, даже хотел ударить. Якобы актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Именно эта ссора стала причиной того, что Анджелина немедленно подала на развод.

Питт пытается добиться, чтобы опека над детьми была разделена поровну между родителями. Но бывшая жена не соглашается на это, требуя приоритета для себя.

Как писали «ФАКТЫ» Шайло, которая ранее предпочитала мальчишескую одежду и стрижки (что даже вызвало слухи о том, что она собирается переменить пол, хотя родители никогда не говорили об этом публично), постепенно становится более женственной — отпустила волосы, носит сережки и выбирает более гендерно-нейтральную одежду.

Фото Instagram

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