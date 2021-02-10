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Шоу-бизнес

Только что узнала: Алина Гросу сообщила о горе в семье

16:28 10 февраля 2021
Алина Гросу

Певица Алина Гросу, которой приписывают роман с актером Романом Полянским, сообщила о горе в семье. Она потеряла родного человека.

«Только что узнала… Всего лишь месяц прошёл, с того момента, как мы виделись. ну как так. Будем помнить навсегда…», — написала Алина под видео с бабушкой, с которой виделась не так давно.

О трагедии в семье сообщила в сети и мама Алины — Анна Гросу. «От нас ушла наша любимая, дорогая, вторая мама Медриган Анна Яковна. Любимая наша Нацюничка, прости, что не уберегли, мы очень старались», — написала Анна.

Напомним, ранее семья Алины Гросу поборола коронавирус. Сама Алина также переболела в ноябре.

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