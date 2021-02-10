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Шоу-бизнес

Едва выживший Пригожин рискнул выйти на первую прогулку

16:42 10 февраля 2021
Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин решился впервые выйти на улицу после перенесенного им коронавируса.

Он выложил в Instagram фото себя, закутанного, и написал, что «будет учиться дышать и ходить одновременно». «Спасибо, что живой», — пишет он в комментарии к фото.

Ранее продюсер сообщал, что тяжело переносил «корону», упомянув о «восьми днях ада» и заявив, что болезнь развивалась по «самому плохому сценарию».

Напомним, что Иосиф Пригожин — фигурант базы «Миротворца» как пособник российских оккупантов и нарушитель государственной границы Украины. Он вместе своей супругой Валерией поддерживает политику президента Путина в отношении Украины.

Фото Иосифа Пригожина из социальных сетей.

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