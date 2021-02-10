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Шоу-бизнес

Вдову знаменитого актера Евгения Леонова доставили в реанимацию без сознания

18:37 10 февраля 2021
Евгений Леонов с супругой

В Москве экстренно госпитализировали 86-летнюю вдову актера Евгения Леонова Ванду Стойлову. По информации СтарХит, женщина находилась дома, когда у нее неожиданно резко упало давление.

О Стойловой известно, что она ведет закрытый образ жизни, не дает интервью и не посещает телевизионные программы, посвященные мужу.

Известно, что 10 февраля в момент приступа гипотонии женщина была не одна — именно ее домочадцы и вызвали карету «скорой помощи».

Евгений Леонов скончался в 1994 году. По некоторым данным, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб. Евгений Павлович так и не сыграл свой последний спектакль «Поминальная молитва».

Напомним, в апреле 2020 года в Москве от коронавируса скончался Иван Щеголев, снявший последний фильм с Евгением Леоновым — «Американский дедушка».

Читайте также: Супруга Евгения Леонова Ванда: «Представьте, его везут на каталке по гамбургскому парку, обвешенного разными трубками. С двух сторон болтаются мешочки с мочой и кровью, а сверху капельница. Он гуляет!»

Коллаж ТВЦ

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