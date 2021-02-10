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Грязь, комары и неприветливые люди: Alyona Alyona осталась разочарована отдыхом в Египте

19:47 10 февраля 2021
Alyona Alyona

Украинской исполнительнице рэпа Alyona Alyona не понравился отдых на египетском курорте Шарм-эль-Шейх. Впечатлениями она поделилась в своем Instagram.

Alyona Alyona сообщила, что впервые путешествовала All inclusive.

«Просто хотелось на пять дней изменить картинку перед глазами за тот бюджет и в то время», — написала она.

Украинка остановилась в четырехзвездочном отеле в Шарм-эль-Шейх.

«Нас встретил искренне грязный аэропорт с совершенно неприветливыми людьми. Трансфер в отель. Администрация, которая относится к тебе хамски. Каждый просто мечтает на тебе нажиться», — написала артистка.

Она привела примеры того, как приходилось платить за то, что входит в All inclusive.

«А еще в номерах нет света на потолке. Только на стенах. Нас грызли комары. И во время дождя вода затекала в номер. Зато от бассейна хлором не несло. Счастье», — добавила Alyona Alyona.

При этом она осталась оптимисткой, хорошо загорела и привезла подарки родителям.

Напомним, Alyona Alyona нашла причину, по которой ей не удается похудеть.

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