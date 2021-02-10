Над пропастью: Ксения Мишина поразила невероятно красивым фото из Доминиканы

Героиня дебютного проекта «Холостячка» Ксения Мишина отдыхает в Доминиканской Республике вместе со своим избранником Александром Эллертом и их детьми от первых браков — Платоном и Элей.

В своем Instagram актриса показала экстремальные развлечения с Эллертом — он покатал ее на качели, которая установлена на высоком холме, так что катающийся буквально парит над пропастью. В процессе девушка не отводила от мужчины влюбленных глаз.

Кто делал снимки, Ксения не сообщила.

Фолловеры восхитились смелостью пары и порадовались за них, пожелав счастья.

Напомним, поездку в Доминикану Ксения называет «путешествием души» и признается, что ей нравиться просыпаться не по будильнику, а потому, что «срочно захотелось фруктов».

К слову, Мишина оказалась в Доминикане одновременно з другой украинской знаменитостью — певицей Ириной Федишин. Теперь они подружились семьями.



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