Порозовевшей Региной Тодоренко оказались недовольны

Новый образ телеведущей Регины Тодоренко (ранее теледива перекрасила волосы в розовый цвет) продолжает будоражить ее поклонников и хейтеров. А после того, как она еще и придумала ему название — «Розовый фламинго» — страницу Регины в Instаgram накрыл новый вал комментариев.

«Как мне нравится этот цвет!», — призналась Тодоренко.

Одни фолловеры решили, что теперь девушка стала похожа на Мадонну, а другие — что шляпа уже приросла к волосам.

Нашлись и те, кто потребовал от телеведущей вернуть им «прежнюю Регину».

Напомним, пара недавно вернулась с зимнего отдыха на Бали. Время, проведенное на острове, Тополов считает «важным моментом в жизни».

«Пусть сам остров мне и не открыл свои „тайны“ и я не стал питаться одной праной и всякой другой ерундой (никого не осуждаю), но на этом острове мы познали счастье, любовь и гармонию. Может именно это — та самая „тайна“, которую мне подарил остров…» — написал певец в Instagram.

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