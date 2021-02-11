Дантес предложил всем попробовать «классный наркотик»

Известный украинский певец и шоумен Владимир Дантес признался, какие чувства испытывает на сцене — для него это всегда «супер эйфория и дофаминовый взрыв». Соответствующую запись один из судей «Лиги смеха» сделал в Instagram.

Сцену Дантес сравнил с «самым классным наркотиком в жизни».

«Только когда ты стоишь выше других, на тебя смотрят и ждут. ждут когда ты вызовешь эмоцию. И тут начинается самое интересное. Может быть „бэдтрип“ — всё что ты делаешь уйдёт в тишину. А может быть супер эйфория и дофаминовый взрыв — тебе будут рукоплескать», — рассказал он, посоветовав всем хоть единожды испытать эти ощущения.

В комментариях фолловеры посетовали, что в новом сезоне юмористического шоу в судейском кресле не будет Нади Дорофеевой.

Напомним, ранее Дантес дал совет коллеге Маше Ефросининой, которая не могла сдержать волнения перед первой игрой «Лиги смеха».



76

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter