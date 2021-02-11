Звезду «Мандалорца» Джину Карано уволили из сериала из-за ее постов в соцсетях

Актрису и бойца смешанных единоборств Джину Карано уволили из популярного телесериала «Мандалорец», транслируемого стриминговым сервисом Disney+. Как сообщает издание Hollywood Reporter, это произошло после того, как она опубликовала в соцсетях ряд постов, возмутивших многих фанатов сериала, сюжет которого развивается во вселенной «Звездных войн».

Так, 38-летняя Карано, который играла роль Кары Дьюн в двух сезонах сериала, усомнилась в честности последних президентских выборов в США, поддержав Трампа. Она также сравнила положение в США республиканцев с положением евреев при нацистском режиме. И неоднократно заявляла, что не верит в реальность угрозы распространения коронавируса.

«Лидеры-демократы в правительстве теперь рекомендуют нам всем носить повязки на глазах в дополнение к маскам — чтобы мы не видели, что на самом деле происходит», — говорится в одном из постов Джины.

Все это привело к появлению движения #FireGinaCarano (Уволить Джину Карано) в Twitter.

В заявлении Lucasfilm говорится, что Карано, бывшая участница шоу «Американские гладиаторы», не появится ни в будущих сезонах сериала, ни в каких-либо других новых проектах компании.

Помимо «Мандалорца» Карано снималась также в фильмах «Нокаут» Стивена Содерберга, «Форсаж 6», «Кровавая месть», «Спасение», «Дэдпул».

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